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НовостиОбщество3 марта 2023 16:08

Управление ветеринарии отобрало пробы у выброшенной в Левенцовке Ростова мертвой лошади

ЧП произошло на территории Советского района города
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Специалисты управления ветеринарии Ростовской области отобрали у мертвой лошади пробы.

Специалисты управления ветеринарии Ростовской области отобрали у мертвой лошади пробы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону местные жители обнаружили на пустыре выброшенную мертвую лошадь. Специалисты управления ветеринарии Ростовской области уже выехали на место и отобрали пробы. Об этом корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе ведомства.

- В настоящий момент полученный материал проходит проверку в лаборатории, - добавили там. - Ведутся работы по ликвидации найденного мертвого животного и сопровождающих его отходов.

Как уточнили в Управлении, уборкой территории займется администрация Советского района города.

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