Управление ветеринарии отобрало пробы у выброшенной в Левенцовке Ростова мертвой лошади

Специалисты управления ветеринарии Ростовской области отобрали у мертвой лошади пробы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону местные жители обнаружили на пустыре выброшенную мертвую лошадь. Специалисты управления ветеринарии Ростовской области уже выехали на место и отобрали пробы. Об этом корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе ведомства.

- В настоящий момент полученный материал проходит проверку в лаборатории, - добавили там. - Ведутся работы по ликвидации найденного мертвого животного и сопровождающих его отходов.

Как уточнили в Управлении, уборкой территории займется администрация Советского района города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области Минприроды наказало виновных в массовой гибели зайцев

Трупы животных были найдены в нескольких муниципалитетах (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области у диких кабанов выявили африканскую чуму свиней

Трупы животных стали находить в одном из охотугодий (подробнее)