Миграция в Ростовской области за 2022 год увеличилась на 15%

За прошлый год регион покинули порядка 111 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области уровень миграции за 2022 год увеличился на 15%. Соответствующая информация появилась на сайте Росстата.

По данным статистики, за 2022 год Ростовскую область покинули порядка 111 тысяч человек, что на 15% больше, чем в 2021 году. Число прибывших граждан за прошлый год сократилось на 3,4% – до 107 тысяч человек.

На 1 января 2023 года на территории Ростовской области количество получивших временное убежище достигало 4,7 тысяч человек.

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