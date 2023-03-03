В Ростове в Октябрьском районе еще на два месяца продлили ограничения для транспорта

Ремонт обещали доделать до 20 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на пересечении Октябрьского и Ленинского районов еще на два месяца продлили ограничения для транспорта. Об этом сообщили на портале городского департамента автодорог.

Согласно информации, ограничения продлили до 30 апреля. Автомобилисты не смогут проехать по улице Подтелкова, на участке от Сеченова до Ушакова. Также транспорт не сможет проехать по улице Ивановского, от Фрунзе до Подтелкова. Причинной временных неудобств стали ремонтные работы.

Отметим, что восстановить движение планировалось 20 февраля. Автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут.

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