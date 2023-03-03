В Ростовской области в 2023 году планируют ввести в строй 2,9 млн квадратных метров жилья

В текущем году увеличить объем ввода жилья планируется на 7,4%. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области в текущем году планируют ввести в строй не менее 2,9 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе заседания совета по инвестициям сообщил замглавы минстроя Сергей Вфилянцев.

В текущем году увеличить объем ввода жилья планируется на 7,4%. Также было отпечено, что за прошлый год было введено 2,7 млн квадратных метров жилья, что на 224 тысячи больше установленного плана.

Сергей Вифлянцев отметил, что в 2025 году на территории Ростовской области планируется построить 3,15 млн квадратных метров жилья.

Отметим, что программа застройки территорий сформирована региональным министерством строительства до 2030 года.

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(Подробности)