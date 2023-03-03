Из-за санкций в Ростовской области остановились крупные инвестпроекты

В портах Азова и Таганрога приостановили строительство двух зерновых терминалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за санкций приостановили строительство двух зерновых терминалов. Об этом сообщил в ходе заседания совета по инвестициям глава донского Минсельхозпрода Константин Рачаловский.

Объекты располагаются в портах Азова и Таганрога. Корректировка потребовалась из-за влияния зарубежных санкций. По словам Константина Рачаловского, антироссийские ограничения негативно влияют на строительство и создают трудности при расчетах. Проблемы также имеются и в логистической сфере.

- В условиях ограничения судоходства в Азовском море проекты «Азовского морского терминала» (АМТ) и «Морского зернового терминала» (МЗТ) по строительству терминальных комплексов в морских портах Азова и Таганрога сегодня стоят на паузе, - добавил глава Минсельхозпрода Ростовской области.

Также из-за сложностей с поставками оборудования строительство маслоэкстракционных заводов в Миллеровском и Неклиновском районах перенесли на 2023 год.

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Речь идет об объектах в Азове и Таганроге

(Подробности)