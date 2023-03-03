Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ в Ростовской области утверждена до 2020 года

Около тысяч семей за эти семь лет улучшат свои жилищные условия. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ устверждена до 2030 года. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Планируется, что порядка тысяч семей за эти семь лет улучшат свои жилищные условия. Также в эксплуатацию введут около трех миллионов квадратных метров жилья.

Одной из главных задача является расселение аварийных домов, которые получили статус не позднее 1 января 2022 года. Также планируется благоустроить порядка ста общественных территорий и ввести единые стандарты обслуживания многоквартирных домов.

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