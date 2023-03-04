На южном въезде в Ростов флагшток привели в порядок

Теперь на южном въезде в город развивается триколор. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону на Ворошиловском проспекте привели в порядок флагшток. Об этом 3 марта рассказал в своем Telegram-канале сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Теперь на южном въезде в город развивается триколор. Отметим, что из-за плохой погоды система напряжения троса повредилась. С приходом первых теплых дней промышленные альпинисты сразу же взялись за дело и отремонтировали флагшток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в Октябрьском районе еще на два месяца продлили ограничения для транспорта

Автомобилисты не смогут проехать по участку дороги до 30 апреля

(Подробности)