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НовостиОбщество4 марта 2023 4:37

Синоптики прогнозируют в субботу в Ростовской области мокрый снег, туман и сильный ветер

Однако днем по югу области потеплеет до +11
Татьяна ТИХОНОВА
В Ростове и области ожидается переменчивая погода.

В Ростове и области ожидается переменчивая погода.

Фото: Кристина Круговых

В субботу, 4 марта, синоптики обещают переменчивую весеннюю погоду в Ростове и области. И дождь, и мокрый снег, и туман, и сильный ветер. Подробный прогноз сообщает донской гидрометцентр.

Так, в Ростове ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 6-11 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха утром около нуля, а днем поднимется до +5-7 градусов.

В Ростовской области также будет облачно, но время от времени будет проглядывать солнце. Местами пройдет слабый дождь, утром с мокрым снегом. Также утром в нескольких районах осядет туман. Ветер ожидается юго-западного и западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду, местами днем порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от ночных -2 - +3 и -5 при прояснениях днем поднимется до +2-7, а по югу еще теплее — до +11 градусов.

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