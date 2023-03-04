Новый восьмиэтажный корпус построят на территории ЦГБ в Ростове

Строительство начнется после поступления денег и продлится ориентировочно три года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове, на территории ЦГБ, возведут новый восьмиэтажный корпус. Проектная документация на реконструкцию горбольницы № 1 получила положительное заключение госэкспертизы, - сообщил в своем официальном телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Проект включает строительство восьмиэтажного здания общей площадью почти 62 тысячи квадратных метров и мощностью в 660 коек, - пишет сити-менеджер.

Так, согласно проекту, на первом этаже будут работать приемно-диагностические отделения — лучевой диагностики, эндоскопическое, функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, а также вестибюль и административный блок.

Со второго по седьмой этаж будут находиться операционные блоки на 17 операционных, среди которых две ангиографические для проведения внутрисосудистых операций с возможностью трехмерной визуализации, а также палатные отделения.

- Корпус будет оснащен самым высокотехнологичным и современным оборудованием, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, к реализации проекта планируется приступить после выделения средств, а примерный срок реализации проекта — три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове одобрили проект реконструкции горбольницы № 1

Площадь объекта составит больше 62 тысяч квадратных метров (подробнее)