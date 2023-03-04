В Таганроге открыли детский сад, куда будут брать малышей с 6 месяцев

100 мест из 220 в детском саду "Росинка" предназначены для детей младше трех лет. Фото: правительство Ростовской области

Детский сад «Росинка» на 220 мест, из которых 100 мест предназначены для детей до трех лет, открылся в Таганроге. Садик сможет принимать малышей с шести месяцев, сообщает правительство Ростовской области.

- Это первый детсад в городе, который сможет принять таких крох. Для малышей предусмотрены пеленальные столики, кроватки, манежи, прогулочные шезлонги, выделены парковочные места для колясок, - рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

На возведение детсада было выделено более 542 миллионов рублей, в том числе почти 10 миллионов из федерального бюджета. Еще почти 33 с половиной миллионов пошло на оснащение объекта, из которых 25,4 млн — областные деньги.

Сад также может принимать детей с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы, подъемники, тактильная плитка и напольные метки.

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