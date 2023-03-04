У Центрального рынка в Таганроге появится упорядоченная парковка

О планах на организацию парковки у рынка рассказала замглавы администрации приморского города. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году власти Таганрога планируют сделать на территории у Центрального городского рынка упорядоченную парковку. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации приморского города Светлана Камбулова во время прямого эфира.

Замглавы сообщила, что более четверти акций Центрального рынка принадлежат городу, поэтому власти вправе благоустроить территорию и самого рынка, и участков, которые к нему прилегают.

Светлана Камбулова уточнила, что возле рынка планируется создать упорядоченную парковку. И уже во втором квартале 2023 года дорожные знаки должны быть установлены на участке от улицы Чехова до Комсомольского переулка по новой схеме дорожного движения. Кроме того, на этом участке появится новая зона для пешеходов.

Чиновница заметила, что заняться благоустройством всего рынка власти приморского города смогут лишь при согласовании с другими владельцами акций на этот объект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Камбулова прокомментировала новое назначение в администрации Таганрога Ранее управленец занимала пост замглавы администрации Ростова (подробнее)