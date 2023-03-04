Торговлю около двора предложили узаконить в Ростовской области

Инициатива касается не тех, кто несет свои овощи и фрукты в город, а торгует прямо у двора. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области предложили узаконить торговлю близ своих домов для сельских жителей. Речь идет об овощах и фруктах, которые люди сами вырастили на своих приусадебных участках. Об этом заявил во время заседания круглого стола председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Законодательного Собрания региона Игорь Бураков.

- Хотя такая торговля, которой в сезон занимаются тысячи человек, формально незаконна. Но мы покупаем продукцию местных огородников, садоводов, поскольку она, как правило, качественная, свежая, что называется - прямо с грядки. А селянам – приработок, поддержка, - пишет Игорь Бураков. - Предложил существующие удобные для людей, исторически сложившиеся форматы торговли описать и узаконить. При этом, конечно, важен разумный баланс интересов. Чтобы и здоровью, безопасности потребителей не было угроз, и «неформатную» торговлю не зарегулировать, как случилось, например, с розничными продовольственными рынками.

Предложение вызвало много вопросов, но разобраться в вопросе участники круглого стола продолжить намерены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане предложили убрать ларьки, которые «уродуют город»

По мнению жителей, торговые павильоны еще и мешают пешеходам (подробнее)