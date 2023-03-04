Каждый третий родитель в Ростове считает, что детям можно начинать работать с 14 лет

Большинство родителей допускают мысль, что их чадо может начать работать с 14 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону треть родителей считают, что начинать подрабатывать можно уже с 14 лет, еще четверть думают, что пора трудиться с 16 лет. Таковы результаты февральского опроса сервиса SuperJob среди родителей детей возрастом от семьи до 16 лет.

Так, 3 самых суровых процента родителей уверены, что ребенку надо начинать работать еще до 12 лет, 7 процентов допускают идею труда в 12-13 лет. 33 процента поддерживают идею начала работы после выдачи паспорта — с 14-15 лет. 27 процентов родителей из донской столицы жалеют своих кровиночек — работать отпустили бы не раньше 16-17 лет. А 15 процентов опрошенных уверены, что на рынок труда можно допускать только совершеннолетних, то есть с 18 лет. Еще 9 процентов считают, что работать подростку нельзя, пока он не получит профессию.

Чаще идею раннего трудоустройства позволяют отцы — до 15 лет, а мамы пустят работать детей уже после 16-ти. Уверены в том, что сначала надо получить профессию, а потом уже работать, 13 процентов женщин и лишь 5 процентов мужчин.

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