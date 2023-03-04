В Ростове ищут водителя, скрывшегося с места ДТП с пострадавшим

Один водитель скрылся с места ДТП, когда другому понадобилась медицинская помощь.

В Ростове полиция ищет водителя, попавшего в ДТП с пострадавшим и скрывшимся с места происшествия. Авария произошла в субботу, 4 марта, рано утром в Первомайском районе города. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сообщение об аварии поступило в 6.20, - уточнили в пресс-службе. - По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем автомобиля Kia Sportage на улице Липовая врезался в едущий навстречу Daewoo Lanos, которым управлял 35-летний водитель. После чего водитель «Киа» в нарушение правил дорожного движения оставил место происшествия.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo Lanos, его доставили в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.

Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются установить личность сбежавшего водителя и привлечь его к административной ответственности по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью». Такая статья карается штрафом от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч. Также пока что неизвестного водителя собираются привлечь по административной статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», а это уже влечет лишение прав от года до полутора или административный арест до 15 суток.

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