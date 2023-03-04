Забит первый гол в матче «Ростов» - «Локомотив»

В первом тайме был красивый момент с участием Хорена Байрамяна, но гол забил не он.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги по футболу «Ростов» - «Ломомотив» забит первый гол. Игрок железнодорожников Артем Дзюба на 33 минуте первого тайма распечатал ворота «желто-синих». Об этом сообщает пресс-служба донского футбольного клуба.

Московский клуб организовал третью кряду атаку на ворота донского голкипера Сергея Песьякова. В ходе атаки нападающий гостей Сергей Пиняев скинул мяч правее от себя в район 11-метровой отметки, и в этот момент рядом оказался Артем Дзюба, который удачно отправил мяч в ворота.

Напомним, к матчу «желто-синие» подошли на третьей строчке турнирной таблице с 25-ю очками, а «зелено-красные» с 13-ю очками на 14-й позиции за шаг до зоны вылета — с большой мотивацией на победу.

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