«Ростов» уступил на своем поле «Локомотиву» после хет-трика от Дзюбы

На 87-й минуте Николай Комличенко отправил в ворота железнодорожников ответный гол. Фото: ФК "Ростов"

ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3 в домашнем матче 18 тура Российской премьер лиги. Игра состоялась в субботу, 4 марта, на стадионе «Ростов Арена» и запомнилась хет-триком Артема Дзюбы и ответным голом Николая Комличенко.

Нападающий «Локомотива» распечатал ворота «Ростова» на 33-й минуте матча: во время третьей подряд атаки гостей Пиняев отправил мяч Тикнизяну, тот пробил без перспектив, но рядом оказался Дзюба.

Дубль он оформил на 57-й минуте. Глушенков провел мяч через полполя в штрафную «желто-синих», и хозяева выбили снаряд прямо на Артема Дзюбу, который отправил мяч в створ ворот Сергея Песьякова.

На 64-й минуте он оформил хет-трик. Камано вернул мяч в штрафную «Ростова» с правого фланга, а Глушенков головой послал снаряд Дзюбе, и уже тот забил мяч в пустой угол с близкого расстояния.

Лишь на 87-й минуте, когда железнодорожники расслабились, Митай потерял мяч на своей половине поля, Комаров направил снаряд на Николая Комличенко, а тот обвел пару соперников и с разворота пробил в ворота Лантратова.

Таким образом, матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей. За «желто-синими» осталась их третья строчка в турнирной таблице, а «зелено-красные» добились своего — они были на 14-й строчке, в шаге от зоны вылета, теперь им безопаснее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» - «Локомотив» 4 марта 2023: прямая трансляция матча 18 тура Кубка России

Футбол. Онлайн-трансляция матча «Ростов» - «Локомотив» 4 марта 2023, голы, главные моменты игры 6 тура Кубка России (подробнее)