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НовостиОбщество6 марта 2023 4:44

Сотрудников «Ростгорсвета» обвиняют в получении взятки

Сумма взятки составила более 1 млн рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
Сотрудников «Ростгорсвета» обвиняют в получении взятки.

Сотрудников «Ростгорсвета» обвиняют в получении взятки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора предприятия «Ростгорсвет» и его заместителя обвиняют во взяточничестве, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, должностные лица получили от директора коммерческой организации взятку в размере более 1 млн. рублей за информацию, позволяющую вне конкуренции выигрывать муниципальные контракты с организацией.

В дело вмешались сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, - говорится в сообщении ведомства.

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