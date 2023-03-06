Сотрудников «Ростгорсвета» обвиняют в получении взятки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора предприятия «Ростгорсвет» и его заместителя обвиняют во взяточничестве, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, должностные лица получили от директора коммерческой организации взятку в размере более 1 млн. рублей за информацию, позволяющую вне конкуренции выигрывать муниципальные контракты с организацией.

В дело вмешались сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, - говорится в сообщении ведомства.

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