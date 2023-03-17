Почти 5 тысяч ростовчан сдали нормативы ГТО в 2022 году.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2022 году нормативы ГТО сдали 4871 ростовчанин, сообщается на сайте администрации города. Испытания на золотой знак выполнили 1566 человек, «серебро» получили 2242 человека, «бронза» - у 1063 человек.
В 2022 году на 20,5 % выросло число участников мероприятия и составило почти 17 тысяч человек.
Комплекс ГТО разработан для нескольких возрастных групп населения. В соответствии с ними разработан список испытаний, позволяющий оценить уровень развития основных физических качеств и прикладных навыков и знаний.
Проводятся также городские и областные фестивали ГТО. Так, 2022 году состоялось около 190 таких мероприятий.
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