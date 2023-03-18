В Ростове развернули 30-метровый флаг России

Акция прошла возле музея "Россия - моя история". Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове-на-Дону отметили девятую годовщину присоединения Крыма к России. Как отпраздновали это событие в донской столице, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Перед историческим парком «Россия — моя история» развернули 30-метровый флаг России. Здесь же ростовчане могли посетить интерактивную выставку «Небо Родины».

В парке Горького прошел праздничный концерт. На главной сцене выступили духовой оркестр штаба Южного военного округа и лучшие творческие коллективы.

— Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия! Помните, что все мы – граждане великой страны! И наша сила – в единстве! — поздравил жителей Алексей Логвиненко.

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