В Ростовской области будет пропадать теле- и радиосигнал с 20 по 24 марта

В населенных пунктах могут прерываться передачи по радио и телевизору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области может частично пропадать теле- и радиосигнал. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети

20 марта, с 11 до 17 часов трансляция может прерываться в хуторе Нижнекалинов в Константиновском районе. 21 марта, в то же время, перерывы возможны в хуторе Нижнекуравском в Константиновском районе. Во вторник, но с 10 до 16 часов сигнал может не ловить в селе Покровском в Неклиновском районе. 22 марта, с 11 до 17 часов, такая же ситуация ожидается в хуторе Белявском в Константиновском районе.

23 марта, с 10 до 16 часов возможны перебои в трансляции в слободе Алексеево-Тузловка в Родионово-Несветайском районе. С 11 до 17 часов — в станице Богоявленской в Константиновском районе.

В это время на станциях будут проходить профилактические работы. При этом они могут быть отменены или перенесены на другое время из-за погодных условий.

— Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — говорится в сообщении РТРС.

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