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НовостиОбщество20 марта 2023 4:52

Житель Ростовской области нанял знакомого для убийства

Мужчина пообещал знакомому 500 тысяч рублей
Полина ШЕВЧЕНКО
Житель Ростовской области нанял знакомого для убийства.

Житель Ростовской области нанял знакомого для убийства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летний житель Белокалитвинского района подозревается в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, совершенное по найму, сообщает Следком по Ростовской области.

По версии следствия, в июне 2022 года мужчина предложил знакомому за вознаграждение в 500 тысяч рублей убить 41-летнего местного жителя, с которым у него сложились неприязненные отношения. Подозреваемый перечислил знакомому 100 тысяч рублей и предоставил информацию о жертве. В свою очередь исполнитель обратился в полицию, чтобы избежать последствий.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Полицейскими устанавливаются все детали преступления.

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