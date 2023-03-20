Житель Ростовской области нанял знакомого для убийства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
51-летний житель Белокалитвинского района подозревается в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, совершенное по найму, сообщает Следком по Ростовской области.
По версии следствия, в июне 2022 года мужчина предложил знакомому за вознаграждение в 500 тысяч рублей убить 41-летнего местного жителя, с которым у него сложились неприязненные отношения. Подозреваемый перечислил знакомому 100 тысяч рублей и предоставил информацию о жертве. В свою очередь исполнитель обратился в полицию, чтобы избежать последствий.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Полицейскими устанавливаются все детали преступления.
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