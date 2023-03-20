Отборочный этап «Кубка Дружбы» пройдет в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 20 по 25 марта в Ростове состоится отборочный этап международного открытого юношеского турнира «Кубок Дружбы», сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Пятидневный турнир по футболу пройдет в Ростове уже в четвертый раз.

Участие в нем примут 8 команд спортсменов до 14 лет из ведущих футбольных академий и спортшкол.

Задачами «Кубка Дружбы» являются повышение спортивного мастерства юных футболистов и укрепление партнерских связей между ведущими футбольными академиями и спортивными школами России.

В 2023 году «Кубок Дружбы» впервые пройдет на обновленном стадионе «Арсенал» в апреле.

В предыдущие годы победителями «Кубка Дружбы» становились юные игроки из академий Испании, Казахстана, Москвы.

Так как в этом году заявку на участие подали 19 команд, состоится отборочный этап, на котором из 12 команд только победитель попадет в основную сетку «Кубка Дружбы-2023».

С 20 по 25 марта в отборочном этапе будут соревноваться академии и спортивные школы из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Сочи, Симферополя, Ростова-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Ростов» обыграл «Химки» в гостевом матче

Единственный гол встречи забил Максим Осипенко (подробности)