Массовые отключения света пройдут 20 марта в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения света пройдут в Ростове в понедельник, 20 марта, предупреждает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 15.00 света не будет на улице Суворова 23, 32, 34, 39; улице Чехова 37/29, 56, 58; улице Б. Садовая 89.

С 9.00 до 17.00 отключат электричество по адресам улица Батуринская 108; улица Волгодонская 44-46, 45-61, 60-62, 61/16, 62/118; улица Гризодубовой 46-60, 61-65; улица Доброхимовская 77-89, 80-88; улица 1-я Краснодарская 43/13; улица 2-я Краснодарская 46/15А, 75-113; улица Лазаревская 31-37, 32-40; улица Проселочная 9/71, 11/80, 13/43, 36/42, 40-42; улица Ревкомовская 115-125, 116-122; площадь Тружеников 15, переулок Уральский 91-122/1, 104-130; переулок Ухтомский 71-135, 78-136; улица Украинская 71-83, 54-62, улица Ереванская 39; улица 37-я линия 2, улица Украинская 41-73, 20-54; улица Вятская 80-94; переулок Хибинский 83-127, 82-130; переулок Кубанский 115-139, 108-132; переулок Манчский 89-133, 82-124; переулок Сальский 101-123, 82-96; переулок Медведицкий 61-87, 62-86.

С 10.00 до 12.00 подачу электричества прекратят по адресам переулок Глиссерный 1-27, 34-52; улица Подгорная 29-57, 42-58.

С 13.00 до 15.00 света не будет на улице Кузнечная 159-191, 217-271, 240-244; улице Портовая 366; улице Судостроительная 41-43, 58-60.

С 9.00 до 16.00 отключение электроэнергии ожидает дома по адресам улица Радищева 13-71, 18-68; улица 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; улица Соединяющая 1-13, 2-22; улица Коммунальная 1-25, 2-28; улицаПросвещения 23-27, 18-42; улица Червоноармейская 3-23, 6-22; переулок Пожарный 1-19, 2-18; переулок Кецховели 1-31, 2-24; переулок Горийский 1-15, 2-50; улица Веры Пановой 3-11.

С 9.30 до 12.30 отключат свет на улице Малюгиной 131-161, 102-126; переулке Островского 119-123; переулке Халтуринский 105-109, 150-168; улице Филимоновская 93-111, 72, 72Б, 82-86.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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