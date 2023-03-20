В Ростове-на-Дону отец задолжал алиментов на 71 тысячу рублей

Задолженность составила 71 769 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону отец задолжал алиментов на 71,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина регулярно не исполнял свои обязательства по выплате денег на содержание несовершеннолетний детей. Задолженность составила 71 769 тысячи рублей. Судебный пристав предупредил задолжника, однако мужчина так и не выплатил алименты. Так, в отношении него завели административное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В ходе судебных разбирательств мужчину приговорили к исправительным работам на 40 часов. Он занимался благоустройством парка «Дружбы». Однако, наказание не заставило мужчину погасить долги перед семьей. В отношении него возбудили уже уголовное дело.

В итоге, после проведенной работы судебным приставом-исполнителем должник все же погасил задолженность в полном объеме, и стал регулярно выплачивать алименты., Уголовное дело в отношении мужчины судом прекращено, - сообщили в ведомстве.

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