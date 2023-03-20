В марте расширяется действие программы «семейная ипотека» Фото: Иван Макеев

В марте Правительство РФ объявило о модернизации программ ипотеки с господдержкой. Одним из первых новые условия для своих клиентов внедряет ВТБ. Уже с 20 марта приобрести недвижимость на обновленных условиях программы смогут родители детей-инвалидов в тех регионах, где не строятся многоквартирные дома. Одновременно банк распространяет льготные условия на заемщиков, приобретающих готовое жилье у закрытых паевых инвестиционных фондов.

- Улучшение жилищных условий россиян – один из безусловных приоритетов государственного уровня, и наш банк принимает активное участие в выполнении этой задачи. Мы первыми на рынке поддержали инициативу смягчить условия льготных ипотечных программ. Это решение увеличит число потенциальных заемщиков и позволит им быстрее приобрести новую комфортную недвижимость, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Согласно решению Правительства, теперь купить вторичное жилье на условиях «семейной ипотеки» могут не только клиенты, приобретающие недвижимость в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа, но и родители детей-инвалидов в регионах, где не ведётся строительство многоквартирных домов. Кроме того, возможность получить кредит в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020», «семейной», «Дальневосточной» и ИТ-программ получили заемщики, приобретающие готовую недвижимость у закрытых паевых инвестиционных фондов.