В Ростовской области 20 тысяч работников ЖКХ отметили профессиональный праздник

Главная задача сотрудников сферы ЖКХ — делать жизнь людей комфортнее. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области профессиональный праздник отметили 20 тысяч сотрудников сферы ЖКХ. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Сотрудников ЖКХ поздравил замгубернатора Игорь Сорокин. Он отметил, что благодаря их слаженной работе за последние несколько лет в регионе благоустроено 700 общественных пространств. Также было отремонтировано больше 5 тысяч многоквартирных домов, построено и реконструировано порядка 500 км сетей водоснабжения и больше 100 км — водоотведения.

По словам Игорья Сорокина, главная задача сотрудников сферы ЖКХ — делать жизнь людей комфортнее и проще. Лучшим работникам вручили областные награды и благодарственные письма. Игорь Сорокин также поделился дальнейшими планами:

- В этом году в регионе планируется благоустроить 115 общественных пространств, капитально отремонтировать более трех тысяч систем в донских МКД и продолжить работы по рекультивации свалок.

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