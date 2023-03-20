В Таганроге для 20 тысяч горожан будет возведено порядка 500 тысяч квадратных метров жилья

В микрорайонах необходимо и строить объекты соцназначения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге для 20 тысяч жителей возведут около 500 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.
В ходе рабочей поездки в Таганрог губернатор региона Василий Голубев ознакомился с планами строительства. Микрорайоны получат названия «Дубрава» и «Софьино». Строительство будет проводиться в районе улиц Галицкого, Паустовского и Чучева.
По словам Василия Голубева, в микрорайонах необходимо строить и объекты соцназначения.
— Их необходимо строить синхронно с жильем. «Социалка» не должна опаздывать, — добавил губернатор Ростовской области.
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