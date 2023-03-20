Перебои с водой на нескольких улицах Таганрога сохранятся до вечера 20 марта

Ограничения ввели на четырех улицах и в одном переулке
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 20 марта, на нескольких улицах Таганрога произошли перебои с водой. Ресурс с пониженным давлением будет поступать в дома до вечера, сообщает местный водоканал.
Ограничения при подаче воды на улицах Дзержинского, Москатова, Сергея Лазо, Пальмиро Тольятти, а также в Артиллерийском переулке сохранятся до 15 часов, на улице Сергея Шило - до 16 часов.
Добавим, коммунальные перебои связаны с техническими работами на улице Дзержинского и в переулке Миусском.
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