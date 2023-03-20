Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 10:53

Поездка президента Владимира Путина в Ростов-на-Дону заранее не готовилась

Целью мероприятия была проверка работы командного пункта СВО
Ангелина СКИБА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поездка президента России Владимира Путина в командный пункт специальной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель президента отметил, что целью мероприятия была проверка работы объекта в штатном режиме.

Напомним, 19 марта 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин побывал в донской столице и провел совещание в командном пункте СВО. Российский лидер без ограничений по времени внимательно выслушал доклады военачальников.

Добавим, в феврале 2023 года Владимир Путин отметил, что до специальной операции Российская Федерация пыталась решить проблему мирными путями, в том числе через реализацию Минских соглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликованы кадры посещения президентом командного пункта СВО в Ростове

Ранее глава государства с рабочим визитом посетил Мариуполь (подробности)