Поездка президента Владимира Путина в Ростов-на-Дону заранее не готовилась

Президент России Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Поездка президента России Владимира Путина в командный пункт специальной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Представитель президента отметил, что целью мероприятия была проверка работы объекта в штатном режиме.
Напомним, 19 марта 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин побывал в донской столице и провел совещание в командном пункте СВО. Российский лидер без ограничений по времени внимательно выслушал доклады военачальников.
Добавим, в феврале 2023 года Владимир Путин отметил, что до специальной операции Российская Федерация пыталась решить проблему мирными путями, в том числе через реализацию Минских соглашений.
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