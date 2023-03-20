Поездка президента Владимира Путина в Ростов-на-Дону заранее не готовилась

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поездка президента России Владимира Путина в командный пункт специальной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель президента отметил, что целью мероприятия была проверка работы объекта в штатном режиме.

Напомним, 19 марта 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин побывал в донской столице и провел совещание в командном пункте СВО. Российский лидер без ограничений по времени внимательно выслушал доклады военачальников.

Добавим, в феврале 2023 года Владимир Путин отметил, что до специальной операции Российская Федерация пыталась решить проблему мирными путями, в том числе через реализацию Минских соглашений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликованы кадры посещения президентом командного пункта СВО в Ростове

Ранее глава государства с рабочим визитом посетил Мариуполь (подробности)