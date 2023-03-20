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НовостиОбщество20 марта 2023 11:29

IT-специалисты Ростовской области оказались лидерами по уровню зарплат в регионе

Донские программисты получают также как и в Костромской области, но меньше, чем на Кубани
Ангелина СКИБА
По стране больше всего платят финансистам и людям, занятым в нефтегазодобыче

По стране больше всего платят финансистам и людям, занятым в нефтегазодобыче

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самой оплачиваемой в Ростовской области по итогам 2022 года оказалась работа в сфере IT и связи. Специалисты этого направления в регионе в среднем получают 55 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг.

По уровню зарплат донской регион оказался на 59 месте. Приблизительно такие же суммы, в районе 55 тысяч рублей, получают еще в двух областях, Костромской (IT и связь) и Саратовской (Профессиональной и научная деятельность). Эти регионы находятся на 58 и 60 местах.

К слову, территориально ближайший к Ростовской области Краснодарский край в списке занял 41 строку. Оказалось, кубанские программисты и работники связи получают больше, чем их донские коллеги - примерно 69 тысяч рублей в месяц.

Добавим, по данным РИА Рейтинг, самые высокие зарплаты по стране платят финансистам и людям, занятым в нефтегазодобыче.

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Такие данные приводят городские власти (подробности)