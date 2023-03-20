В Зимовниках Ростовской области запустят новый асфальтобетонный завод

Предприятие будет обслуживать строительство, ремонт и содержание дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Зимовники Ростовской области до конца марта 2023 года планируют завершить монтаж нового асфальтобетонного завода «КА-160». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

- Отличительными особенностями завода будут экономичность, экологическая безопасность и высокая производительность, которая составит 160 тонн в час, - говорится на сайте ведомства.

По плану, будущее предприятие должно обслуживать работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию дорог в Заветинском, Ремонтненском, Зимовниковском, Дубовском, Орловском, Пролетарском, Волгодонском и Цимлянском районах региона.

Добавим, предприятие в Зимовниках запустит «РостовАвтоДор» - организация, подведомственная донскому министерству транспорта. «РостовАвтоДор» входит в число крупнейших дорожно-строительных компаний юга страны. На предприятии внедряются современные технологии, помогающие повышать качество и надежность дорожного покрытия.

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