Велосипедный маршрут сделают в этом году.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Велосипедный маршрут появится вдоль реки Темерник в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил директор АНО «Темерник» Алексей Анисимов.
Маршрут сделают в Суворовском микрорайоне, от Ростовской агломерации до Северного обхода. Он пройдет через территорию Аксайского района — Щепкинского сельского поселения. Путь велосипедистов будет проходить вдоль русла реки Темерник.
— Это будет естественно-ландшафтный маршрут. На нем можно будет организовать гонки с препятствиями, — рассказал РБК Ростов директор организации.
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