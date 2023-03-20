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НовостиОбщество20 марта 2023 12:43

Велосипедный маршрут появится вдоль реки Темерник в Ростове

Он протянется от Ростовской агломерации до Северного обхода
Михаил СТРИЖЕВ
Велосипедный маршрут сделают в этом году.

Велосипедный маршрут сделают в этом году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Велосипедный маршрут появится вдоль реки Темерник в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил директор АНО «Темерник» Алексей Анисимов.

Маршрут сделают в Суворовском микрорайоне, от Ростовской агломерации до Северного обхода. Он пройдет через территорию Аксайского района — Щепкинского сельского поселения. Путь велосипедистов будет проходить вдоль русла реки Темерник.

— Это будет естественно-ландшафтный маршрут. На нем можно будет организовать гонки с препятствиями, — рассказал РБК Ростов директор организации.

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