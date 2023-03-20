В Ростовской области стартовал досрочный период ЕГЭ

Экзамены проведут в трех пунктах на территории Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области для 311 человек стартовал досрочный период государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Об этом сообщают донские власти.

Досрочно сдавать экзамены будут выпускники прошлых лет, специалисты, получающие среднее профессиональное образование, а также выпускники этого года, которые уже полностью освоили образовательные программы.

Большинство участников ЕГЭ решили сдавать русский язык, математику профильного уровня и обществознание. В первый день проходят экзамены по литературе и географии. К слову, литературу выбрали 54 человека, географию - 14.

- Экзамены в досрочный период проведут в трех пунктах на территории Ростова-на-Дону. Все помещения оснащены металлодетекторами, средствами подавления сигналов связи, в аудиториях обеспечено видеонаблюдение, - рассказал глава донского Минобра Андрей Фатеев.

Добавим, за ходом проверки знаний будут следить наблюдатели: родители, представители Донского союза молодежи, а также работники регионального ситуационного центра.

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