Патологоанатом развеял мифы о работе ростовского морга

Перед тем, как тело передадут в морг, смерть человека должны констатировать несколько специалистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Патологоанатом из Ростова-на-Дону прокомментировал мифы о работе морга. О своей профессии специалист рассказал в интервью RostovGazeta.

Врач развеял один из мифов о том, что в морге может оказаться живой человек. Он пояснил, что смерть пациента должны диагностировать несколько медиков. Только после этого тело передают патологоанатомам.

При этом мертвые могут двигаться и издавать звуки. Однако этому есть объяснение, далекое от мистического.

— Так происходит, когда в работе мы надавливаем на органы или задеваем сухожилия. Они оживают только в моих руках, — рассказал изданию собеседник.

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