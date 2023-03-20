Губернатор поддержал идею о поощрении инвесторов за реконструкцию старинных зданий Ростова-на-Дону

Новые способы взаимодействия с инвесторами требуют правового закрепления Фото: Павел КЛОКОВ

Губернатор Василий Голубев поддержал идею о привлечении инвесторов к восстановлению исторических зданий Ростова-на-Дону. Об этом в соцсетях сообщила заместитель председателя донского Заксобрания, председатель комитета по образованию и культуре Светлана Мананкина.

Эксперт рассказала, что власти намерены рассмотреть два новых механизма взаимодействия с бизнесом в рамках обновления объектов культурного наследия. Инвесторов планируют вовлекать с помощью налоговых льгот и предоставления участков без торгов.

Предполагается, что указанные привилегии в будущем смогут получить те, кто уже провел реконструкцию зданий или обязуется выполнить подобные работы при реализации своих проектов.

Светлана Мананкина отметила, что новые меры требуют правового закрепления и пока не утверждены. При этом представитель Заксобрания также напомнила о необходимости развития программы «аренды ОКН за 1 рубль».

Добавим, сейчас в центре Ростова-на-Дону находятся более 40 объектов культурного наследия, которые являют аварийными многоквартирными домами. Четвертая часть из них уже расселены и должны быть отреставрированы.

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