Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффа комедийного сериала «Зёма 3»

Завершились съемки спин-оффа комедийного сериала «Зёма 3» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Завершились съемки семисерийного комедийного проекта «Макс и Гусь» (18+) — спин-оффа популярного комедийного сериала о провинциальных пацанах «Зёма 3». Это история превращения предприимчивого пензенского парня в местного авторитета. Главные роли в сериале исполнили Никита Кологривый и Владимир Карпук. Также в картине снялись Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Глеб Калюжный и другие известные актеры.

Эксклюзивная премьера проекта состоится в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Фото со съемок

В новых сериях можно будет увидеть предысторию — как Макс становится беспринципным воротилой, который контролирует наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес. Также поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся, как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода.

Производством сериала занимались компании «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс». В качестве креативного продюсера в картине дебютировал Никита Кологривый, который также занимался разработкой и постановкой боевых сцен.

- Наша история абсолютно реальна, а сам сериал, по сути, это маленький фрагмент жизни, в котором каждый сможет увидеть персонажа, похожего на себя. Нам удалось собрать на съемочной площадке уникальный каст. Каждый герой получился харизматичным, по-своему ярким. Уверен, что проект не оставит никого равнодушным, — рассказал генеральный продюсер проекта Андрей Шишканов.

- Появление «Зёмы» произвело фурор в индустрии. Жизненный и дерзкий юмор, харизматичные и обаятельные герои, криминальные твисты и неожиданные драматические повороты — это то, за что зрители любят комедийные экшены. Но при вроде бы легкости действия сериал затрагивает и важные вопросы, с которыми в той или иной степени сталкивается каждый, — отметил директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Александр Косарим.

Точная дата премьеры будет сообщена дополнительно.

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