В Ростове бывшего сотрудника ГУФСИН осудили за мелкое взяточничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове бывшего оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО-1 ГУФСИН осудили за мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Следствием установлено, что в 2021 году мужчина за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей неоднократно передавал арестованному сим-карты, мобильный телефон, зарядное устройство, наушники и другие запрещенные предметы.

Незаконные действия пресекли оперативные сотрудники УСБ ГУФСИН. Мужчина был уволен.

Суд приговорил бывшего сотрудника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Приговор в силу не вступил.

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