В Ростове бывшего сотрудника ГУФСИН осудили за мелкое взяточничество.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове бывшего оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО-1 ГУФСИН осудили за мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Следствием установлено, что в 2021 году мужчина за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей неоднократно передавал арестованному сим-карты, мобильный телефон, зарядное устройство, наушники и другие запрещенные предметы.
Незаконные действия пресекли оперативные сотрудники УСБ ГУФСИН. Мужчина был уволен.
Суд приговорил бывшего сотрудника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.
Приговор в силу не вступил.
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