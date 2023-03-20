Жительницу Батайска осудили за причинение смерти новорожденному.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В отношении 34-летней жительницы Батайска вынесен приговор за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.
Установлено, что в июне 2022 года женщина под воздействием наркотических средств самостоятельно родила девочку в квартире в Батайске. Через непродолжительный срок ребенок скончался из-за отсутствия медицинской помощи. Согласно экспертизе, причиной смерти новорожденного стало внутриутробное отравление наркотическим веществом.
Следствием также установлено, что при вынашивании ребенка батайчанка употребляла наркотические средства и не стояла на учете в больнице.
Ранее женщину привлекали к уголовной ответственности за оборот наркотических веществ.
Свою вину в совершении преступления она признала в полном объеме.
Суд приговорил батайчанку к двум годам лишения свободы в колонии поселении. Приговор в силу не вступил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове будут судить двух братьев, которых обвиняют в убийстве и вымогательстве
Мужчинам грозят тюремные сроки (подробности)