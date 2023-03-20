Жительницу Батайска осудили за причинение смерти новорожденному. Фото: Артем КИЛЬКИН

В отношении 34-летней жительницы Батайска вынесен приговор за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

Установлено, что в июне 2022 года женщина под воздействием наркотических средств самостоятельно родила девочку в квартире в Батайске. Через непродолжительный срок ребенок скончался из-за отсутствия медицинской помощи. Согласно экспертизе, причиной смерти новорожденного стало внутриутробное отравление наркотическим веществом.

Следствием также установлено, что при вынашивании ребенка батайчанка употребляла наркотические средства и не стояла на учете в больнице.

Ранее женщину привлекали к уголовной ответственности за оборот наркотических веществ.

Свою вину в совершении преступления она признала в полном объеме.

Суд приговорил батайчанку к двум годам лишения свободы в колонии поселении. Приговор в силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове будут судить двух братьев, которых обвиняют в убийстве и вымогательстве

Мужчинам грозят тюремные сроки (подробности)