Дончане смогут получить до 10 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростовской области смогут получить до 10 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия, сообщается на сайте правительства региона.

Так, за гранатомет можно получить 10 тысяч рублей.

За пистолет, револьвер, винтовку, карабин и боевую гранату - 5 тысяч рублей

Охотничье ружье может принести 2 тысячи рублей. Автомат и пулемет – 8 тысяч рублей.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны примут за 500 рублей за единицу. Самодельное стреляющее устройство – за 1 тысячу рублей.

Пули оценили в 1 рубль за штуку, взрывчатое вещество — в 10 рублей за грамм.

Провести процедуру добровольной сдачи оружия на территории области планируется до 1 декабря 2023 года.

Ранее власти рассказали, что добровольная сдача оружия освобождает гражданина от уголовной ответственности, но только в том случае, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

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