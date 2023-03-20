В Ростове ТРК «Горизонт» подал новый иск к «Бургер Кинг». Фото: Иван МАКЕЕВ

АО «Торговый комплекс Горизонт» подало исковое заявление к компании ООО «Бургер Рус». Акционерное общество хочет взыскать с Burger King Russia 4,39 млн рублей.

Согласно заявлению, АО «Горизонт» просит взыскать с ООО «Бургер Рус» задолженности и штрафа.

Предварительное заседание суда назначено на 26 апреля 2023 года.

Напомним, ранее АО «Горизонт» требовал взыскать с ответчика задолженность по договору аренды нежилого помещения. Размер задолженности — 1 890 914 рублей. Ответчик не был согласен с требованиями истца. Однако суд принял решение взыскать с ответчика задолженность в размере, который заявил АО «Горизонт».

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