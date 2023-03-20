В Ростовской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 марта, в Ростовской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба Министерства общего и профобразования региона.

Для досрочной сдачи ЕГЭ зарегистрировано 311 человек. Из них большая часть – выпускники прошлых лет. Остальные экзаменуемые – это обучающиеся СПО и выпускники текущего года, освоившие образовательные программы среднего общего образования в полном объеме.

Большинство сдающих экзамен выбрали ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию.

Экзамены проходят в трех пунктах сдачи ЕГЭ в Ростове.

Сегодня прошли экзамены по географии и литературе. На ЕГЭ по литературе зарегистрировались 54 участника, по географии – 14 человек.

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