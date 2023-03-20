Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 17:25

В Ростовской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Для сдачи экзамена зарегистрировались 311 человек
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростовской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ.

В Ростовской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 марта, в Ростовской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба Министерства общего и профобразования региона.

Для досрочной сдачи ЕГЭ зарегистрировано 311 человек. Из них большая часть – выпускники прошлых лет. Остальные экзаменуемые – это обучающиеся СПО и выпускники текущего года, освоившие образовательные программы среднего общего образования в полном объеме.

Большинство сдающих экзамен выбрали ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию.

Экзамены проходят в трех пунктах сдачи ЕГЭ в Ростове.

Сегодня прошли экзамены по географии и литературе. На ЕГЭ по литературе зарегистрировались 54 участника, по географии – 14 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕГЭ и ОГЭ — 2023 в Ростовской области: расписание в основные и резервные дни

Стал известен график сдачи ЕГЭ и ОГЭ — 2023 в Ростовской области (подробности)