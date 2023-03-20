В Ростовской области до конца года помогут обманутым дольщикам 20 домов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области до конца 2023 года власти планируют помочь обманутым дольщикам 20 многоквартирных домов, сообщается на сайте правительства региона.

Всего рассмотрят 1082 договора долевого участия.

В областном бюджете на эти цели предусмотрено 62 млн рублей. Из них 51 млн рублей - на софинансирование к средствам федерального Фонда развития территорий.

Сейчас в стадии строительства дома в Ростове, Новочеркасске, Аксае. В отношении остальных долгостроев будут применяться другие федеральные или региональные механизмы восстановления прав обманутых дольщиков.

Ранее власти сообщали о том, что в 2023 году будут восстановлены в правах больше 1300 обманутых дольщиков.

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