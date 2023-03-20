На Дону обеспечили содержание более 7,5 тысячи км автодорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Ростовской области дорожными службами было обеспечено содержание 7 597,8 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

За указанный период капитально отремонтировали 115,7 км автодорог, отремонтировали – 303,9 км, построили и реконструировали – 13,36 км.

Муниципалитетами донского региона построено и реконструировано 14,5 км дорог местного значения, отремонтировано и капитально отремонтировано – 252,8 км.

Ранее власти сообщали, что в 2023 году будет отремонтировано 164 участка донских дорог. Из них 97 объектов местного значения, а 67 - регионального. Приведут дороги в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на ремонт дорог в двух районах города

Подрядчиков должны определить до конца месяца (подробности)