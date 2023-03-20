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НовостиОбщество20 марта 2023 18:38

На Дону обеспечили содержание более 7,5 тысячи км автодорог

Капитально отремонтировали 115,7 км автодорог
Полина ШЕВЧЕНКО
На Дону обеспечили содержание более 7,5 тысячи км автодорог.

На Дону обеспечили содержание более 7,5 тысячи км автодорог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Ростовской области дорожными службами было обеспечено содержание 7 597,8 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

За указанный период капитально отремонтировали 115,7 км автодорог, отремонтировали – 303,9 км, построили и реконструировали – 13,36 км.

Муниципалитетами донского региона построено и реконструировано 14,5 км дорог местного значения, отремонтировано и капитально отремонтировано – 252,8 км.

Ранее власти сообщали, что в 2023 году будет отремонтировано 164 участка донских дорог. Из них 97 объектов местного значения, а 67 - регионального. Приведут дороги в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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