21 марта в Ростове прогнозируют теплую облачную погоду. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 21 марта, в Ростове синоптики прогнозируют пасмурную с прояснениями погоду, сообщает Росгидрометцентр.

Столбики термометров днем поднимутся до отметок в +13-15 градусов. Западный и юго-западный ветер в дневные часы разовьет скорость до 4-9 метров в секунду.

Существенных осадков сегодня не прогнозируют.

На текущей неделе ожидается потепление до +20. Однако в середине следующей ожидается небольшое похолодание до +13 градусов, которое вновь уступит место теплу начиная с 28 марта.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что первый месяц весны не будет отличаться аномалиями по температурному режиму и количеству осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове стартовали съемки гастрономического шоу

Шеф-повара Москвы приготовят блюда из продуктов с ростовского рынка (подробности)