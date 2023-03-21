В Ростове произошло ДТП с четырьмя автомобилями.
Фото: Артем КИЛЬКИН
20 марта около 17.30 в Ростове, в районе дома № 8 по улице Маркова, произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Opel Mokka, двигаясь по улице Текучева в направлении улицы Лесопарковой, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Kia Rio под управлением 67-летнего водителя. После этого водитель Kia Rio столкнулся с движущимся впереди Chery под управлением 35-летнего водителя, после чего тот столкнулся с автомобилем SEAT под управлением 22-летнего водителя.
В результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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