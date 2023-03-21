В Ростове произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 марта около 17.30 в Ростове, в районе дома № 8 по улице Маркова, произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Opel Mokka, двигаясь по улице Текучева в направлении улицы Лесопарковой, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Kia Rio под управлением 67-летнего водителя. После этого водитель Kia Rio столкнулся с движущимся впереди Chery под управлением 35-летнего водителя, после чего тот столкнулся с автомобилем SEAT под управлением 22-летнего водителя.

В результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове один человек пострадал при столкновении грузовика и пассажирского автобуса

По предварительным данным, водитель DAF резко затормозил и не справился с управлением (подробности)