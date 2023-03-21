Массовые отключения электричества пройдут 21 марта в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове во вторник, 21 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с плановыми работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 свет отключат в домах по адресам улица 1-я Баррикадная 4, 2/1, 2/2, 1; улица Ленинградская 1, 7; площадь Круглая 5; улица Токарная 3, 1, 2, 3, 4, 5 улицы; улица Красноаксайская 2-18; улица 27-я линия 11-23, 16-20; улица 29-я линия 20-70, 23-77; улица 31-я линия 35-75, 32-76; улица 39-я линия 35-77, 80-92; улица 41-я линия 26-52, 23-47; улица 43-я линия 16-48, 17-29; улица 47-я линия 2-14, 1-37; улица 49-я линия 1-35, 2-24; улица 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; улица 1-я левая 1-15, 2-22; улица 2-я левая 1-11, 2-12; переулок Кирилловский 1-25, 2-20; переулок Балканский 1-41, 2-40; улица Сарьяна 2-36, 1-29.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат на улице 30-летия Октября 101-185, 168-252; улице Задонской 29-69; улице Пескова 184-188; улице Учебной 1-29, 41-49.

С 9.00 до 15.00 подачу электроэнергии прекратят по адресам улица Шоссейная 51-172; улица Шоссейная 1-49, 2-108.

С 9.00 до 16.00 света не будет на 25-й линии 30-68, 37-69; улице 27-я линия 22-72, 25-89; улице 1-я Пролетарская 1-7; улице 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; улице Богданова 2-24, 1-23; улице Подвойского 2-10; улице Листопадова 2-6, улице Волкова 6/2, 10/3, 10/4; улице Капустина 26/2, 28/1; проспекте Космонавтов 5Б, 9/1, 9/2.

С 10.00 до 15.00 электричества не будет на улице Зоологическая 47-77; улице Офицерская 2-62,1-55; улице Армейская 2-24,1-27; улице Безымянная Балка 2-30; переулке Дальний 2-42,1-15; переулке Поддубного 2-12,1-17.

С 9.00 до 12.00 электроэнергию отключат на улице Добровольского 36, 36/1, 36/2, 38, 40а, 42, 42/1.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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