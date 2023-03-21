В центре Ростова в салоне минивена пророс овес

Житель Ростова посадил в салоне своего авто зерна овса. Фото: из архива героя публикации.

В центре Ростова-на-Дону ретроавтомобиль превратился в настоящую теплицу. Как оказалось, его хозяин Евгений Гурьев сам посадил в салоне припаркованного в переулке Университетском своего авто зерна овса, и они проросли.

В итоге под воздействием ультра-фиолетовой лампы и обогрева стали видны первые всходы.

Ростовчанин признался корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону», что заниматься огородничеством и копаться в земле – это не про него. А овес он посадил лишь потому, что ему нравится своими акциями создавать положительные инфоповоды.

Под воздействием ультра-фиолетовой лампы и обогрева стали видны первые всходы. Фото: из архива героя публикации.

По наблюдениям Евгения, новостные ленты превратились в сплошную сводку чрезвычайных происшествий. Поэтому-то он и решил разбавить «серый» информационный фон веселыми новостями.

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