В Таганроге без вести пропала 17-летняя девушка

Подросток не выходит на связь больше двух суток. Фото: "ЛизаАлерт"

В Таганроге без вести пропала 17-летняя местная жительница. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Таисию видели последний раз 19 марта. В этот день девушка перестала выходить на связь и отвечать на смс. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Неравнодушные горожане стали распространять в социальных сетях ориентировку на пропавшую.

У подростка зеленые глаза и светлые волосы. Рост составляет около 150 сантиметров, телосложение – среднее. В день исчезновения Таисия была одета в светло-голубые джинсы, темно-зеленую куртку. На ногах – фиолетовые галоши.

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