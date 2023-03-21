В Ростовской области стартовали «Большие гастроли» учебного театра ВГИКа

В рамках открытия гастролей провели пресс-конференцию. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области «Большие гастроли» учебного театра ВГИКа открыли спектаклем «Васса Железнова». Об этом рассказали на пресс-конференции, которая состоялась 20 марта в донской столице.

Сегодня, 21 марта, и завтра, 22 числа, ростовчанам в рамках концертной программы также покажут постановки «Зойкина квартира» и «Васса Железнова». Оценить творчество можно будет в Молодежном театре города.

Кроме того, для актеров Молодежного театра отдельно запланировали мастер-класс по технике речи. Занятие проведет профессор кафедры сценической речи ВГИКа Ирина Автушенко.

- В 2018 году заключили соглашение о сотрудничестве между ВГИКом и правительством Ростовской области. Университет вносит огромный вклад в укрепление культурных традиций, высоких нравственных идеалов и смыслов, - отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Чиновник поблагодарил федеральный Минкульт и Росконцерт за возможность проведения «Больших гастролей» на донской земле.

- Наше сотрудничество построено на уважении. Для многих выпускников вузов «Большие гастроли» становятся первым серьезным выходом на профессиональную сцену, - отметил исполняющий обязанности ректора ВГИКа Владимир Малышев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21 марта в Ростовской области потеплеет до +19 градусов

Ветер ожидается западный и юго-западный (подробности)