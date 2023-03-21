Губернатора попросили отменить в Ростове-на-Дону концерты «Машины времени» и «Мумий Тролля»

Концерты музыкантов были отменены еще в 2020 году Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жители Ростовской области попросили губернатора Василия Голубева отменить в Ростове-на-Дону концерты «Машины времени», «Мумий Тролля» и ДДТ. Свои обращения люди оставили в телеграм-канале главы региона, под одним из постов.

Так, например, некоторые интернет-пользователи возмущенно отметили в комментариях, что не хотели бы видеть на сцене фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича*, которого ранее признали иноагентом. Претензии были и к другим группам.

После этого в комментариях землякам оперативно ответили власти Ростова-на-Дону.

- Собственнику концертной площадки были официально даны разъяснения об отрицательном влиянии на молодое поколение и жителей города, - говорится в сообщении городской администрации.

Позже организатор фестиваля Rostov roof live на крыше галереи «Астор» Армен Геворкян рассказал, что отмена выступлений трех коллективов в итоге была связана не с запретами администрации, а с закрытым аэропортом.

- Концерты были отменены еще в 2020 году. Они переносятся довольно давно. В 2022 году мы не смогли их провести из-за технических проблем. Думали, что в 2023 году найдем решение этих вопросов, но, к сожалению, нам это не удалось, - пояснил Армен Геворкян.

Теперь в донскую столицу обещают приглашать исполнителей, которые будут готовы прибывать наземным транспортом, а не воздушным. Новое расписание концертов должны опубликовать в пятницу, 24 марта.

*признан в РФ иноагентом

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